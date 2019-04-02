الخطوط الكويتية تستأجر طائرات بسبب تأجيل استلام "إيرباص" الجديدة

قالت شركة الخطوط الجوية الكويتية إن تسلمها طائرات إيرباص الجديدة من طراز "A320" الذي كان مقررا في مارس الماضي، قد تأجل.

وأوضحت الشركة الكويتية أن مصنع طائرات "إيرباص" أبلغها بتأجيل تسلم طائراتها الجديدة إلى شهر يونيو وأكتوبر ونوفمبر من هذا العام بدلا من التاريخ المقرر سابقا وهو شهر مارس الماضي.

وذكرت الشركة في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، أن تأجيل تسلّم الطائرات قد يضطر الشركة "لإلغاء بعض رحلاتها ودمج البعض الآخر".

وأفادت بأنه نظرا لتأجيل استلام طائراتها الجديدة من طراز "إيرباص A320" من مصنع الطائرات فإنها ستؤجر طائرات لتحل محل طائراتها القديمة.

وأضافت شركة الطيران الكويتية أن الطائرات الجديدة كان مقررا أن تحل محل ثلاث طائرات قديمة من ذات الطراز أوقفت من تاريخ 1 أبريل 2019 تمهيدا لبيعها.

الطائرات الثلاث القديمة من ذات الطراز، وحيث تم وقف الطائرات القديمة عن الطيران إعتبارا من أول إبريل ٢٠١٩ تمهيدا لبيعها، وانتظارا لحصولنا خلال أسبوعين على الطائرات البديلة التي ستستأجرها الشركة لتحل محل الطائرات القديمة، فإن الشركة قد تضطر لإلغاء بعض رحلاتها ودمج البعض الآخر -٢ — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) 2 апреля 2019 г.

وأشارت الشركة إلى أنها ستعمل لعودة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي، وأنها ستتكفل بإيجاد البدائل للرحلات المتأثرة.

وراجين أن يعذروننا عن أي إزعاج قد يتعرضون له و الذي نأمل ونعمل على أن لا يطول أمده إن شاء الله..

شاكرين للجميع تفهمهم وتعاونهم ومؤكدين لهم ثباتنا على مبدأ تقديم أفضل الخدمات لهم. والله ولي التوفيق



دائرة العلاقات العامه والاعلام

٢٠١٩/٤/٢ — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) 2 апреля 2019 г.

المصدر: وكالات