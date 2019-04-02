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الخطوط الكويتية تستأجر طائرات بسبب تأجيل استلام "إيرباص" الجديدة

مال وأعمال

الخطوط الكويتية تستأجر طائرات بسبب تأجيل استلام
@KuwaitAirways
مطار في الكويت
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قالت شركة الخطوط الجوية الكويتية إن تسلمها طائرات إيرباص الجديدة من طراز "A320" الذي كان مقررا في مارس الماضي، قد تأجل.

وأوضحت الشركة الكويتية أن مصنع طائرات "إيرباص" أبلغها بتأجيل تسلم طائراتها الجديدة إلى شهر يونيو وأكتوبر ونوفمبر من هذا العام بدلا من التاريخ المقرر سابقا وهو شهر مارس الماضي.

وذكرت الشركة في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، أن تأجيل تسلّم الطائرات قد يضطر الشركة "لإلغاء بعض رحلاتها ودمج البعض الآخر".

وأفادت بأنه نظرا لتأجيل استلام طائراتها الجديدة من طراز "إيرباص A320" من مصنع الطائرات فإنها ستؤجر طائرات لتحل محل طائراتها القديمة.

وأضافت شركة الطيران الكويتية أن الطائرات الجديدة كان مقررا أن تحل محل ثلاث طائرات قديمة من ذات الطراز أوقفت من تاريخ 1 أبريل 2019 تمهيدا لبيعها.

وأشارت الشركة إلى أنها ستعمل لعودة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي، وأنها ستتكفل بإيجاد البدائل للرحلات المتأثرة.

المصدر: وكالات

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