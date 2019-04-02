مصدر عراقي لـRT: عبد المهدي أجل دعوى قضائية رفعها العبادي ضد تركيا بسبب النفط

كشف مصدر عراقي، اليوم الثلاثاء، عن وجود دعوى قضائية رفعتها الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي في المحكمة الدولية ضد تركيا، بسبب شراء الأخيرة النفط من إقليم كردستان العراق.

وقال المصدر لـRT إن الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي أوقفت الدعوى بعد وساطات تدخل بها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، مشيرا إلى أن "الدعوى وصلت إلى مراحل متقدمة خلال العامين الماضيين".

وأضاف: "الدعوى التي رفعها العبادي كانت ضد تركيا لشرائها النفط من كردستان، وقد وصلت لمراحل نهائية"، مبينا أن "الحكم فيها كان سيكون بفرض تعويض بقيمة 26 مليار دولار".

وأشار إلى أن الحكومة التركية طلبت تأجيل المحكمة إلى خمس سنوات، موضحا أن حكومة عبد المهدي وافقت على طلب تركيا.

المصدر: RT