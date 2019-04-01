عقوبات واشنطن على طهران تنعش جزيرة الفردوس الإيرانية

كشف تقرير لبلومبرغ، عن أن السياحة الداخلية في إيران شهدت ازدهارا كبيرا مع فرض واشنطن عقوباتها على طهران، والتي ألحقت ضررا ملموسا بالاقتصاد الإيراني وأثرت على قوة إنفاق الإيرانيين.

وذكرت الوكالة، أن إعادة فرض العقوبات الأمريكية أدى إلى انهيار الريال الإيراني، ومعه هبطت القوة الشرائية للإيرانيين، ما أجبر الكثيرين على التخلي عن فكرة الرحلات الخارجية الباهظة.

وقال فالي تيموري نائب مدير شؤون السياحة في منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الإيرانية، إن "وكالات السفر سجلت انخفاضا بنسبة 60% في البرامج السياحية الدولية، حيث سعى المسؤولون للترويج للسياحة المحلية بدلا من ذلك".

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وتشير رابطة الفنادق الإيرانية إلى أن المناطق الجنوبية من إيران مثل قشم وكيرمان وجزيرة كيش أصبحت تشهد إقبالا ملحوظا من السياح هذا العام.

كما أشارت "بلومبرغ" إلى جزيرة كيش، التي وصفتها بالفردوس نظرا لجمالها الخلاب، حيث تقع عند مدخل الخليج العربي في مضيق هرمز، وتتبع لمحافظة هرمزغان الإيرانية.

المصدر: "بلومبرغ"