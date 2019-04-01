 
مباشر

عقوبات واشنطن على طهران تنعش جزيرة الفردوس الإيرانية

مال وأعمال

عقوبات واشنطن على طهران تنعش جزيرة الفردوس الإيرانية
Globallookpress
عقوبات واشنطن على طهران تنعش جزيرة الفردوس الإيرانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnsc

كشف تقرير لبلومبرغ، عن أن السياحة الداخلية في إيران شهدت ازدهارا كبيرا مع فرض واشنطن عقوباتها على طهران، والتي ألحقت ضررا ملموسا بالاقتصاد الإيراني وأثرت على قوة إنفاق الإيرانيين.

وذكرت الوكالة، أن إعادة فرض العقوبات الأمريكية أدى إلى انهيار الريال الإيراني، ومعه هبطت القوة الشرائية للإيرانيين، ما أجبر الكثيرين على التخلي عن فكرة الرحلات الخارجية الباهظة.

وقال فالي تيموري نائب مدير شؤون السياحة في منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الإيرانية، إن "وكالات السفر سجلت انخفاضا بنسبة 60% في البرامج السياحية الدولية، حيث سعى المسؤولون للترويج للسياحة المحلية بدلا من ذلك".

Globallookpress
جزيرة كيش

وتشير رابطة الفنادق الإيرانية إلى أن المناطق الجنوبية من إيران مثل قشم وكيرمان وجزيرة كيش أصبحت تشهد إقبالا ملحوظا من السياح هذا العام.

كما أشارت "بلومبرغ" إلى جزيرة كيش، التي وصفتها بالفردوس نظرا لجمالها الخلاب، حيث تقع عند مدخل الخليج العربي في مضيق هرمز، وتتبع لمحافظة هرمزغان الإيرانية.

المصدر: "بلومبرغ"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. امرأة تركية تهاجم سيدتين وتنزع حجاب إحداهن في ولاية أضنة!