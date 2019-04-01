السعودية: لا خطط لفتح أجوائنا أمام بوينغ "737 ماكس" في القريب

أكد وزير النقل السعودي نبيل العامودي عدم وجود خطط لدى الرياض للسماح لطائرات بوينغ "737 ماكس" بالتحليق في أجواء السعودية في القريب.

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وقال الوزير في مؤتمر خاص بالطيران في الرياض، إن "طائرات بوينغ "737 ماكس" لا تحلق في أجواء السعودية حاليا ولا توجد خطط للسماح لها بالعودة قريبا".

وتم حظر تحليق طائرات بوينغ من هذا الطراز في مختلف أنحاء العالم الشهر الماضي بعد سقوط طائرتي "737 ماكس" في غضون خمسة أشهر.

المصدر: "رويترز"