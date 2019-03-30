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الشركات الهندية الأكثر شراء للنفط العراقي خلال فبراير الماضي

مال وأعمال

الشركات الهندية الأكثر شراء للنفط العراقي خلال فبراير الماضي
Reuters HAIDAR MOHAMMED ALI
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أظهرت إحصائية أعدتها شركة النفط الوطنية العراقية (سومو)، أن الشركات الهندية هي الأكثر شراء للنفط العراقي خلال شهر فبراير الماضي.

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وذكرت الشركة أن "الشركات الهندية كانت الأكثر عددا بين الشركات العالمية الأخرى التي تستورد النفط العراقي بواقع 7 شركات من أصل 33 في الشهر المذكور".

وجاءت الشركات الصينية بالمرتبة الثانية بواقع 6 شركات، تليها الأميركية والكورية الجنوبية بواقع 3 لكل بلد، فيما شغلت المراكز التالية شركات بريطانية وإيطالية وتركية وماليزية وتايوانية وإسبانية وروسية ويونانية.

المصدر: RT

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