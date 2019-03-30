الشركات الهندية الأكثر شراء للنفط العراقي خلال فبراير الماضي

أظهرت إحصائية أعدتها شركة النفط الوطنية العراقية (سومو)، أن الشركات الهندية هي الأكثر شراء للنفط العراقي خلال شهر فبراير الماضي.

إقرأ المزيد

وذكرت الشركة أن "الشركات الهندية كانت الأكثر عددا بين الشركات العالمية الأخرى التي تستورد النفط العراقي بواقع 7 شركات من أصل 33 في الشهر المذكور".

وجاءت الشركات الصينية بالمرتبة الثانية بواقع 6 شركات، تليها الأميركية والكورية الجنوبية بواقع 3 لكل بلد، فيما شغلت المراكز التالية شركات بريطانية وإيطالية وتركية وماليزية وتايوانية وإسبانية وروسية ويونانية.

المصدر: RT