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أسعار النفط تتجه لتسجيل أفضل أداء فصلي في 10 سنوات

مال وأعمال

أسعار النفط تتجه لتسجيل أفضل أداء فصلي في 10 سنوات
Reuters
أسعار النفط نحو تسجيل أفضل أداء فصلي في 10 سنوات
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، على خلفية تخفيضات الإمدادات الجارية في إطار اتفاق "أوبك+"، والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا، العضوين في "أوبك".

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وبحلول الساعة 05:59 بتوقيت غرينيتش، بلغت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" 59.68 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.6%.

وتتجه عقود الخام الأمريكي لتسجيل ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي، بصعود نسبته 31% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

فيما زادت عقود خام "برنت" بنسبة 0.5% إلى 68.16 دولار للبرميل. كما تتجه عقود "برنت" إلى تحقيق مكسب أسبوعي نسبته 1.7%، وزيادة قدرها 27% في الربع الأول من العام الجاري.

وبالنسبة للعقود الآجلة للخامين، فإن الربع الأول من 2019 يمثل أفضل أداء فصلي لها منذ الربع الثاني من 2009، حينما ارتفعت بنحو 40%.  

وتتلقى أسعار النفط الدعم منذ بداية العام من منظمة "أوبك" وحلفاء من خارجها مثل روسيا، في تحالف معروف باسم "أوبك+"، والذين تعهدوا بخفض الإمدادات بمقدار نحو 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام لدعم الأسواق.

من جهته قال بنك الاستثمار الأمريكي "جيفريز"، إن السوق قد تشهد شحا شديدا في الربع الثالث من 2019.

‫المصدر: "رويترز"

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