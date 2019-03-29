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استئناف المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية في بكين

مال وأعمال

استئناف المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية في بكين
Reuters Nicolas Asfouri/Pool
نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي (في الوسط) والممثّل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بكين
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بدأ كبار المفاوضين عن الجانبين الصيني والأمريكي جولة جديدة من المحادثات في بكين بهدف التوصل إلى تسوية تنهي النزاع التجاري الذي بات يهدد الاقتصاد العالمي.

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واستقبل نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي كلا من الممثّل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين في بكين، وقال منوتشين إن المسؤولين عقدوا عشاء عمل كان "مثمرا للغاية" الخميس.

ويسعى المفاوضون لحل الخلافات المرتبطة باتهامات الولايات المتحدة للصين بممارسات تجارية غير منصفة على مدى سنوات عبر تقديم دعم حكومي كبير لشركاتها وسرقة الخبرات التكنولوجية من الشركات الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار سابقا إلى أن الطرفين اقتربا من الاتفاق، إلا أن مسؤولين قللوا من احتمال التوصل إلى اتفاق وشيك.

وفي واشنطن، قال مستشار البيت الأبيض الاقتصادي لاري كادلو الخميس إن المفاوضات "لا تعتمد على الوقت" بل "على السياسة والتطبيق"،  وقد تستمر لأسابيع أو حتى لأشهر إذا لزم الأمر.

وتحدثت وزارة التجارة الصينية بدورها عن "عمل كثير" لا يزال ينبغي إنجازه، فيما من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الصيني واشنطن لإجراء جولة جديدة من المفاوضات. 

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وتبادلت الصين والولايات المتّحدة منذ العام الماضي فرض الرسوم الجمركيّة على بضائع تقدر بمليارات الدولارات، ما أدّى إلى تراجع الأعمال وتأثر الاقتصاد في العالم.

واقترح ترامب الأسبوع الماضي الإبقاء على بعض تلك الرسوم، بعد التوصل إلى اتفاق مع الصين، لضمان التزامها بما سيتم الاتفاق عليه.

المصدر: أ ف ب

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