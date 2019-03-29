ذكرت بورصة اسطنبول مساء الخميس، أن تحركات أسعار صرف الليرة التركية في أسواق العملات والمبادلات خارج البلاد، لا تعكس السعر الحقيقي للعملة.

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وأضافت البورصة في بيان، أن أسواق تبادل العملات الخارجية تسببت في تحرك سعر صرف الليرة، دون السعر الحقيقي لها، واصفة التحركات في سوق المبادلات بـ "غير الاعتيادية".

وأكدت، أن "أسعار الصرف في السوق المحلية صحية، وتسير بشكل طبيعي واعتيادي، ولا مبرر لتحركات الأسعار في أسواق المبادلة الخارجية في ظل الظروف الحالية".

وتابعت: "بإمكان البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلية، والبنوك المدرجة في البورصة والمؤسسات الناشطة في سوق الصرف الأجنبي، التعامل مع البورصة بشكل طبيعي".

وأشارت البورصة إلى أن، تركيا تتجه ضمن برنامجها الاقتصادي المعلن في سبتمبر الماضي إلى تأسيس أسواق لإدارة مخاطر المؤسسات المالية.

يذكر أن سعر صرف الليرة التركية يشهد منذ الجمعة الماضي تراجعا حادا، واتخذ البنك المركزي التركي منذ ذلك الوقت إجراءات لإعادة العملة التركية.

ومطلع الأسبوع الجاري، أكد البنك المركزي التركي، استمراره في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية، وإدارة السيولة لدعم الاستقرار المالي في البلاد.

‫المصدر: "Daily Sabah"