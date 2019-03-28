أعلنت هيئة الاستثمار في البصرة جنوبي العراق، أن شركات أوروبية متحالفة أبدت رغبتها بتنفيذ مشروع استثماري في المحافظة بقيمة 1.5 مليار دولار لإنتاج الطاقة الكهروهوائية.

وذكرت الهيئة، أن "شركة متحدة تضم مجموعة شركات أوروبية أبدت رغبتها بالاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة في البصرة"، وأن "المشروع يهدف إلى استثمار 1.5 مليار دولار في إنشاء مزارع طواحين هواء في المحافظة لتوليد الطاقة الكهربائية".

ونقلت الهيئة عن رئيسها علاء عبد الحسين قوله، إن "الشركة أتمت دراسة المشروع، وأن البصرة ستكون قريبا ضمن لائحة المدن المنتجة للطاقة المتجددة".

بكلفة تقارب 70 مليون دولار , استثمار البصرة تبحث عرضا مع Genesis لاقامة معمل لمحو النفايات و توليد الطاقة الكهربائية - https://t.co/Ze1z2lEGJupic.twitter.com/ELvG2yK4ZK — هيئة استثمار البصرة (@Invest_Basrah) 22 марта 2019 г.

يذكر أن البصرة شهدت خلال الأعوام الماضية إنفاق مئات مليارات الدنانير على شراء الطاقة الكهربائية من القطاع الخاص بدلا من تخصيص تلك الأموال لبناء محطات التوليد.

ويرى مختصون أن المحافظة مؤهلة مناخيا لمشاريع ناجحة على أراضيها لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس والرياح بتكاليف منخفضة نسبيا، كما أن هذا النوع من المشاريع سيسهم في تقليل التلوث البيئي.

المصدر: هيئة استثمار البصرة + السومرية نيوز