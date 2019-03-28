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روسيا وقرغيزستان توقعان 16 اتفاقية للتعاون

مال وأعمال

روسيا وقرغيزستان توقعان 16 اتفاقية للتعاون
Sputnik
روسيا وقرغيزستان توقعان 16 اتفاقية للتعاون بين البلدين
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وقعت روسيا وقرغيزستان الخميس، 16 وثيقة تضمنت اتفاقات حكومية ومذكرات تفاهم واتفاقيات استثمارية، وذلك على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى هذا البلد.

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وعقد في بيشكيك اليوم مؤتمر تعاون بين قرغيزستان وروسيا بعنوان "آفاق جديدة للشراكة والتكامل الاستراتيجي"، بمشاركة كبار المسؤولين من كلا البلدين.

وإضافة للاتفاقيات الموقعة عمل المشاركون خلال المؤتمر على تحديد آفاق واتجاهات التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي، ومنها التعاون في المجال الرقمي، وتطوير آليات الاستثمار والتعاون المالي.

يذكر أن الرئيس الروسي وصل في وقت سابق من اليوم إلى عاصمة قرغيزستان، في زيارة تستمر يوما واحدا، يبحث خلالها مع نظيره القرغيزي العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون الواعدة.

‫المصدر: "نوفوستي"

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