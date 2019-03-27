مخاوف اقتصادية تلقي بظلالها على أسواق النفط

تباينت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل مخاوف متنامية بشأن أثر تباطؤ اقتصادي عالمي محتمل على الطلب.

وبحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينيتش، ارتفع مزيج "برنت" بواقع 16 سنتا، إلى 68.13 دولار للبرميل، وهو مستوى ليس بعيدا عن الذروة التي بلغها الأسبوع الماضي، حيث سجل 68.69 دولار للبرميل.

وجاء هذا الارتفاع خلافا للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، الذي انخفضت عقوده بواقع 3 سنتات، إلى 59.91 دولار، وكان الخام قد صعد بنسبة 1.9% في الجلسة السابقة.

وقال جيف هالي كبير محللي السوق لدى شركة "أواندا" في سنغافورة: "يبدو أننا وصلنا إلى حالة من التوازن بعد تذبذبات الفترة الأخيرة بفعل عناوين الأخبار وأننا بحاجة إلى حافز جديد لتوجيه السعر".

وأضاف، أن ذلك مستبعد لحين التوصل إلى نتيجة على صعيد محادثات التجارة الأمريكية الصينية، مشيرا إلى مفاوضات من المقرر استئنافها الخميس، مع سعي أكبر اقتصادين في العالم لإنهاء حربهما التجارية.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25 بالمئة هذا العام، مدعومة بتخفيضات المعروض من جانب منظمة "أوبك" ومنتجين كبار آخرين من خارجها، فضلا عن العقوبات الأمريكية على صادرات فنزويلا وإيران.

لكن المخاوف بشأن المعروض حدت من صعود النفط بعد أن أشارت بيانات القطاع الصناعي من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة إلى تباطؤ اقتصادي محتمل.

المصدر: "رويترز"