فرنسا والصين توقعان 15 صفقة بقيمة 40 مليار يورو

وقعت فرنسا والصين خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى باريس، 15 اتفاقية تجارية بقيمة إجمالية بلغت 40 مليار يورو، بينها صفقة ضخمة لشراء بكين 300 طائرة "إيرباص".

وأكد مسؤول في الرئاسة الفرنسية أن حجم الصفقة بين "إيرباص" والصين بلغ نحو 30 مليار يورو.

كما تم توقيع اتفاق بين شركة CMA CGM الفرنسية والمؤسسة الحكومية الصينية لبناء السفن، بقيمة 1.2 مليار يورو لبناء 10 سفن شحن.

ومن بين الصفقات أيضا اتفاق بقيمة مليار يورو بين شركة Fives الفرنسية والمجموعة الوطنية الصينية لصناعة مواد الإنشاء، للتعاون في مجال الحفاظ على الطاقة.

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وفي مجال الزراعة اتفقت فرنسا والصين على رفع الحظر الصيني عن استيراد لحوم الدواجن من فرنسا، والذي تم فرضه في أعقاب اندلاع إنفلونزا الطيور في فرنسا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني شي جين بينغ إن "أوروبا يجب أن تكون موحدة، وترسل رسالة متسقة. وهذا ما نقوم به في مجال الاستثمارات الاستراتيجية".

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا تعارض الخطة الصينية الطموحة للبنية التحتية، أي "مبادرة الحزام والطريق" التي يعمل الرئيس الصيني على تفعيلها، والتي تقضي بإنشاء شبكة للبنية التحتية تربط بين جنوب شرق آسيا والصين وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا.

المصدر: رويترز