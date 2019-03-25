عوضت الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الاثنين، جزءا كبيرا من الخسائر التي منيت بها يوم الجمعة الماضي، حيث سجلت أسوأ أداء يومي منذ انهيارها في أغسطس من العام الماضي.

وجرى تداول العملة التركية بحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو، عند 5.6602 ليرة للدولار، بانخفاض نسبته 1.72%، وكانت الليرة قد أنهت تعاملات الجمعة عند 5.8490 أمام العملة الأمريكية.

Bloomberg

وجاء الارتفاع بعد تحذيرات أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أرودغان لأولئك، الذين يستهدفون العملة الوطنية عبر المضاربات، حيث تعهد بمحاسبتهم، إضافة لتعهدات أصدرها البنك المركزي التركي باستخدام جميع الأدوات للإبقاء على سعر صرف مستقر.

وأثار هبوط الليرة مقابل الدولار نهاية الأسبوع الماضي مخاوف من إقبال الأتراك على شراء المزيد من النقد الأجنبي في ظل تدهور العلاقات مع واشنطن، وهو ما قد يكون نذير شؤم لاقتصاد اتجه صوب الركود بعد أزمة عملة عاصفة العام الماضي.

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المصدر: "رويترز"