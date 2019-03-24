أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تنوي ممارسة الضغط على كل من قطر والإمارات لحل قضية تقديمهما إعانات مالية إلى شركاتهما للطيران.

وقال بومبيو، خلال مشاركته في نسخة جديدة من برنامج "Full Measure" التلفزيوني تحت اسم "حروب الطيران"، تعليقا على عزم إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دفع قطر والإمارات إلى التخلي عن إعانة شركاتهما للطيران انتهاكا لاتفاق السماء المفتوحة: "لا يمكن أن يكون هنا أي خطأ. إن قيام الدول الأخرى بتقديم إعانات مالية لشركاتها ينعكس سلبا على فرص العمل في الولايات المتحدة. وهذا التصرف غير نزيه وغير صحيح".

وأكد بومبيو أن هذه الدول تتعامل بجدية مع قلق الولايات المتحدة بسبب هذه القضية، موضحا: "يجري شق الطريق في قطاعات الصناعة والإنتاج القادرة على التنافس دائما بالقوة. وإن التخلي عن الإعانات المالية أمر صعب للغاية بعد بدء تطبيق نظام منحها".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي واعدا: "لكننا مصممون على تحقيق هدفنا. وهذا الأمر له أهمية كبيرة بالنسبة لشركات النقل الأمريكية وفرص العمل في قطاع الطيران بالولايات المتحدة".

وجرى تعليق بومبيو بعد أن اشتكى خلال البرنامج ذاته ممثلون عن الشركات الجوية الأمريكية العملاقة الـ3، "American Airlines" و"United Airlines" و"Delta Airlines"، من استغلال نظرائهم في قطر والإمارات وسائل غير نزيهة في المنافسة مع الأمريكيين، من خلال الاعتماد بالدرجة الأولى على الإعانات المالية من قبل سلطات الدولتين.

وطلب الممثلون عن الشركات الأمريكية الـ3 خلال البرنامج من بومبيو وكل إدارة ترامب التدخل في هذا الموضوع.

وتم إبرام اتفاق السماء المفتوحة بين 34 دولة في هلسنكي عام 1992، وتهدف هذه الوثيقة إلى تعزيز التعاون بين هذه البلدان في مجال الطيران العسكري والمدني.

المصدر: RT