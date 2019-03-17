العراق يخفض صادرات النفط والإنتاج ضمن اتفاقات "أوبك +"

أعلن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، خفض بلاده صادرات النفط بمقدار 220 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر فبراير، مؤكدا التوجه إلى خفض الإنتاج في شهر أبريل بشكل أكبر.

وقال الغضبان: "نحن نخطط لزيادة في الخفض في أبريل.. بغض النظر عن أي حقول النفط نتحدث.. لكن الخفض سيكون ضمن المشروعات التي تعمل فيها الشركة الوطنية، وأيضا في عقود خدماتها.. وفي شهر مارس، قمنا بتخفيض صادرات النفط بشكل كبير، بمقدار 220 ألف برميل يوميا.. مقارنة بشهر فبراير".

وقد اتفقت منظمة أوبك وعدد من الدول المنتجة للنفط التي ليست جزءا من المنظمة، في ديسمبر 2018، على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا عن مستوى شهر أكتوبر 2018.

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ويتعين على دول أوبك خفض الإنتاج بمقدار 812 ألف برميل يوميا، فيما ينبغي على المشاركين العشرة الباقين في الصفقة خفض إنتاجهم بمقدار 383 ألف برميل يوميا.

وعلى وجه الخصوص، تعهدت روسيا التي ليست عضوا في أوبك، بخفض الإنتاج بمقدار 228 ألف برميل يوميا، ضمن الاتفاق المصمم حتى النصف الأول من عام 2019 مع إمكانية مراجعته في شهر أبريل من نفس العام.

وقد عقد اجتماع للجنة المراقبة الفنية في العاصمة الأذربيجانية باكو في 17 مارس، لتقديم تحليل للسوق الحالي وخيارات تطويره وتنفيذ سيناريوهات معينة، إلى وزراء أوبك +.

وسيعقد في 18 مارس، اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لأوبك+، تضم وزراء من ست دول هي روسيا والسعودية والكويت وفنزويلا والجزائر وسلطنة عمان.

وتقوم اللجنة بمراجعة سيناريوهات تطور السوق، وعلى أساس هذا التحليل، تقدم توصيات إلى بلدان أوبك + حول الإجراءات اللازمة.

المصدر: تاس