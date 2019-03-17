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القوات الإسرائيلية تعتقل فتاة فلسطينية بحوزتها سكين قرب الحرم الإبراهيمي

أخبار العالم العربي

القوات الإسرائيلية تعتقل فتاة فلسطينية بحوزتها سكين قرب الحرم الإبراهيمي
RT
صورة من موقع الحادث
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أفادت مراسلتنا في الضفة الغربية، بأن قوات الأمن الإسرائيلي، اعتقلت فتاة فلسطينية قرب الحرم الإبراهيمي، وسط الخليل بالضفة، واتهمتها بالتخطيط لتنفيذ عملية طعن.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن "القوات الموجودة عند حاجز أبو الريش قرب الحرم الإبراهيمي، اعتقلت الفتاة، بحجة أنها كانت تحمل سكينا، وتخطط لتنفيذ عملية طعن".

وأوضحت المصادر، أن "الفتاة تدعى ولاء أكرم طلب غيث (تبلغ من العمر 17 عاما)، واعتقلتها القوات بدعوى التخطيط لاستهداف الجنود الإسرائيليين".

وأضافت أن "الشابة المعتقلة نقلت إلى جهاز المخابرات الإسرائيلي للتحقيق معها".

المصدر: RT + وكالات 

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