الخام الأمريكي عند أعلى مستوى منذ بداية العام

ارتفعت أسعار النفط الجمعة، وقفز الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ بداية العام وسط تراجع طفيف في المعروض العالمي خلال الربع الأول من العام إثر تخفيضات "أوبك".

وارتفعت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع 15 سنتا إلى 58.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينيتش، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام.

كما زادت عقود "برنت" بواقع 20 سنتا إلى 67.43 دولار للبرميل مقتربة من أعلى مستوى في 2019، إذ لامس "برينت" آنذاك الـ68.14 دولار للبرميل.

المصدر: "رويترز"