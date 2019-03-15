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لأول مرة.. الأوقاف السعودية تطرح فرصا استثمارية مجزية

مال وأعمال

لأول مرة.. الأوقاف السعودية تطرح فرصا استثمارية مجزية
Reuters
لأول مرة.. "الأوقاف" السعودية تطرح فرصا استثمارية
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تعتزم الهيئة العامة للأوقاف السعودية وللمرة الأولى، طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية العقارية خلال الأيام المقبلة.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" أن شركة "أوقاف للاستثمار"، الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للأوقاف السعودية، ستطرح الفرص المشار إليها في عدد من مناطق المملكة تدريجيا.

ووفقا للهيئة، فإن الفرص الاستثمارية ستتنوع بين تأجير مباني سكنية، وأراضي لسكن الحجاج ومحلات تجارية.

المصدر: "الاقتصادية"

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