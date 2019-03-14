ترامب: مستعدون لتوقيع اتفاق تجاري واسع النطاق مع بريطانيا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استعداد بلاده للتفاوض على اتفاق تجاري واسع النطاق مع بريطانيا، التي توشك على مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة على حسابه على "تويتر"، اليوم الخميس: "إدارتي تتطلع للتفاوض بشأن اتفاق تجاري واسع النطاق مع بريطانيا.. الآفاق غير محدودة".

My Administration looks forward to negotiating a large scale Trade Deal with the United Kingdom. The potential is unlimited! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2019

وجاءت تغريدة ترامب قبل ساعات من إجراء البرلمان البريطاني تصويتا بشأن إمكانية تأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، المزمع في الـ 29 مارس الجاري

وصوت البرلمان البريطاني أمس ضد خروج البلاد من الاتحاد دون اتفاق، كما سيصوت البرلمان اليوم على مسألة تأجيل الخروج، نظرا لضيق الوقت.

يذكر أن ترامب انتقد العام الماضي، نهج رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، وحذرها حينها من أن خطتها قد تمنع عقد اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات