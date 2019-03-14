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ترامب: مستعدون لتوقيع اتفاق تجاري واسع النطاق مع بريطانيا

مال وأعمال

ترامب: مستعدون لتوقيع اتفاق تجاري واسع النطاق مع بريطانيا
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استعداد بلاده للتفاوض على اتفاق تجاري واسع النطاق مع بريطانيا، التي توشك على مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة على حسابه على "تويتر"، اليوم الخميس: "إدارتي تتطلع للتفاوض بشأن اتفاق تجاري واسع النطاق مع بريطانيا.. الآفاق غير محدودة".

وجاءت تغريدة ترامب قبل ساعات من إجراء البرلمان البريطاني تصويتا بشأن إمكانية تأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، المزمع في الـ 29 مارس الجاري

وصوت البرلمان البريطاني أمس ضد خروج البلاد من الاتحاد دون اتفاق، كما سيصوت البرلمان اليوم على مسألة تأجيل الخروج، نظرا لضيق الوقت.

يذكر أن ترامب انتقد العام الماضي، نهج رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، وحذرها حينها من أن خطتها قد تمنع عقد اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات

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