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روسيا تنضم للحظر الدولي على تحليق بوينغ "737 ماكس"

مال وأعمال

روسيا تنضم للحظر الدولي على تحليق بوينغ
Sputnik
روسيا تنضم للحظر الدولي وتمنع تحليق طائرات بوينغ "737 ماكس" في أجوائها
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أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للطيران المدني أنها حظرت تحليق طائرات بوينغ "737 ماكس" في أجواء روسيا، إثر سقوط طائرة من هذا النوع في إثيوبيا قبل أيام.

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وقال رئيس الهيئة ألكسندر نيرادكو، إن هيئة الطيران المدني أخطرت شركات الطيران بأنها حظرت تحليق بوينغ "737 ماكس" حتى صدور تعليمات جديدة بهذا الصدد.

وخلال الأيام الماضية، حظرت معظم سلطات الطيران في العالم تحليق طائرات بوينغ "737 ماكس"، وذلك في خطوة احترازية حتى الكشف عن ملابسات حادث سقوط طائرة من هذا الطراز في إثيوبيا الأحد الماضي، ومقتل ركابها وطاقمها البالغ عددهم 157 شخصا.

وكارثة إثيوبيا، هي الثانية من نوعها في أقل من 6 أشهر، ففي أكتوبر الماضي تحطمت طائرةبوينغ "737 ماكس 8" تابعة للخطوط الإندونيسية، وقتل جميع ركابها.

المصدر: "نوفوستي"

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