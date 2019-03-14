روسيا تنضم للحظر الدولي على تحليق بوينغ "737 ماكس"

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للطيران المدني أنها حظرت تحليق طائرات بوينغ "737 ماكس" في أجواء روسيا، إثر سقوط طائرة من هذا النوع في إثيوبيا قبل أيام.

إقرأ المزيد

وقال رئيس الهيئة ألكسندر نيرادكو، إن هيئة الطيران المدني أخطرت شركات الطيران بأنها حظرت تحليق بوينغ "737 ماكس" حتى صدور تعليمات جديدة بهذا الصدد.

وخلال الأيام الماضية، حظرت معظم سلطات الطيران في العالم تحليق طائرات بوينغ "737 ماكس"، وذلك في خطوة احترازية حتى الكشف عن ملابسات حادث سقوط طائرة من هذا الطراز في إثيوبيا الأحد الماضي، ومقتل ركابها وطاقمها البالغ عددهم 157 شخصا.

وكارثة إثيوبيا، هي الثانية من نوعها في أقل من 6 أشهر، ففي أكتوبر الماضي تحطمت طائرةبوينغ "737 ماكس 8" تابعة للخطوط الإندونيسية، وقتل جميع ركابها.

المصدر: "نوفوستي"