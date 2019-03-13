العراق يمنع مرور طائرات "بوينغ 737 MAX" عبر مجاله الجوي

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم الأربعاء، منع مرور طائرات "بوينغ 737 MAX" عبر أجواء العراق لوجود تقييدات فنية ودولية باستخدامها.

وقالت السلطة، في بيان صادر عنها، إنها "قررت إيقاف منح موافقات المرور لطائرات 737 MAX في الأجواء العراقية وذلك لوجود تقييدات فنية ودولية باستخدام هذا النوع من الطائرات".

وبينت السلطة أن "القرار جاء بتوجيه من قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي وذلك للتأكد من الاستخدام الآمن لهذا النوع من الطائرات للحفاظ على إجراءات السلامة في الأجواء العراقية".

وأفادت السلطة بأن "القرار يعد نافذا اعتبارا من هذا اليوم ".

وانضم العراق بذلك إلى مجموعة بلدان عربية بينها الإمارات والكويت والبحرين ومصر ولبنان سبق أن منعت استخدام شركاتها طائرات "بوينغ 737 MAX" وعبورها عبر أجوائها الجوية، وذلك بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي والصين وإثيوبيا.

وتأتي هذه التطورات على خلفية كارثة تحطم طائرة من هذا النوع تابعة لـ"الخطوط الجوية الإثيوبية" سقطت يوم 10 مارس وسط إثيوبيا خلال تنفيذها رحلة من أديس أبابا إلى نيروبي الكينية مما أسفر عن مقتل 157 شخصا.

المصدر: RT