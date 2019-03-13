النفط يصعد بفعل العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، مدفوعة بتخفيضات الإنتاج الحالية، التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.

وبحلول الساعة 07:51 بتوقيت غرينيتش، بلغت عقود خام "برنت" 66.95 دولار للبرميل مرتفعة بنسبة 0.4% مقارنة بسعر الإغلاق السابق، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.6%.

وترتفع أسعار النفط منذ بداية العام الجاري بفضل تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة "أوبك"، كما أن العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، العضوين في منظمة "أوبك" ساهمت في زيادة شح المعروض في الأسواق.

وقال بنك "أستراليا الوطني"، إن آفاق سوق النفط متباينة، إذ توجد مخاطر قد تدفع الأسعار إلى الهبوط، وهذه المخاوف مرتبطة بالنمو الاقتصادي، بالمقابل فإن تخفيضات الإنتاج والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا تحفزان الأسعار.

وعلى صعيد متصل، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام نحو 12.30 مليون برميل يوميا في 2019، ارتفاعا من متوسط بلغ نحو 11 مليون برميل يوميا في 2018.

المصدر: "رويترز"