مصالح الهند النفطية تتأثر بالأوضاع في إيران وفنزويلا

أعربت شركة Indian Oil، وهي أكبر شركات النفط الهندية، عن قلقها إزاء العقوبات الأمريكية ضد إيران.

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وقال رئيس الشركة سانجيف سينغ، في حديث لوكالة "نوفوستي": "نحن نستورد النفط الخام من إيران. وهذه العقوبات، تستهدف النفط الإيراني".

وفي يوم الثلاثاء الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده "تعتزم بكل تأكيد، الضغط عن طريق العقوبات، لخفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر".

إلى ذلك أشار سينغ، إلى أن شركته قلقة كذلك من الوضع السائد في فنزويلا، وتخشى أن يؤثر على أسعار النفط الخام في السوق الدولية.

وأعرب رئيس الشركة الهندية، عن ثقته بأن الدول الأخرى ستتمكن من تعويض النقص في واردات النفط، في حال تراجع إنتاج فنزويلا من النفط الخام.

وكانت وكالة الطاقة الدولية، قد حذرت من أن إنتاج النفط في فنزويلا قد يتراجع، من 1.3 مليون برميل إلى أقل من 800 ألف برميل يوميا، بسبب عدم الاستقرار السياسي في تلك الدولة.

المصدر: نوفوستي