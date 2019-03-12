بريطانيا تحظر تشغيل بوينغ "737 ماكس" في مجالها الجوي

انضمت بريطانيا إلى قائمة الدول التي فرضت حظرا على طائرة بوينغ "737 ماكس" بعد حاثة سقوطها في إثيوبيا، ومنعت لندن اليوم الطائرات من هذا الطراز من التحليق عبر أجوائها.

وأصدرت هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة الثلاثاء، تعليمات بمنع إقلاع الطائرات من طراز بوينغ "737 ماكس" في الرحلات من مطارات البلاد وإليها، وقررت منعها أيضا من عبور أجوائها حتى إشعار آخر.

Statement: Boeing 737 MAX Aircraft.



The UK Civil Aviation Authority has issued instructions to stop any commercial passenger flights from any operator arriving, departing or overflying UK airspace.



You can read the full update online: https://t.co/xa1BUR7wJkpic.twitter.com/AsmhLElF0K — UK Civil Aviation Authority (@UK_CAA) March 12, 2019

وأضافت، أنها اتخذت هذا الإجراء كخطوة احترازية إلى حين تكشف الحقائق أسباب حادثة سقوط طائرة بوينغ من نفس الطراز في إثيوبيا والتي أودت بحياة 157 شخصا، مشيرة إلى أنها على اتصال وثيق بالوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA).

وفي وقت سابق، أعلنت ماليزيا، أنها أوقفت تشغيل الطائرات من طراز بوينغ "737 ماكس"، وقبلها أوقفت سنغافورة وأستراليا والصين وإندونيسيا بشكل مؤقت تشغيل الطائرة ذاتها من مطاراتها وإليها، في مراجعة تتعلق بعوامل الأمان والسلامة.

المصدر: وكالات