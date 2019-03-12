سهم "بوينغ" عند أدنى مستوى منذ هجمات سبتمبر 2001

هوى سهم "بوينغ" الاثنين، بعد إعلان شركات طيران الصين وإثيوبيا وكايمان تعليق رحلات طائرات "بوينغ 737 ماكس" لأسباب تتعلق بالسلامة، وذلك بعد حادثة سقوط طائرة من نفس الطراز في إثيوبيا.

وأغلق سهم عملاق شركات الطيران الأمريكية تعاملات أمس على انخفاض نسبته 5.33%، عند 400.01 دولار، بعدما كان قد هوى بنسبة 13% في بداية التعاملات.

Bloomberg

ويعد هذا أكبر انخفاض يومي تسجله أسهم "بوينغ" منذ 17 سبتمبر 2001، وهو أول يوم تداول بعد هجمات سبتمبر، وفي ظل هذا التراجع خسرت الشركة قرابة 22 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وتواجه الشركة الأمريكية أزمة كبيرة بعد كارثة سقوط طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" يوم الأحد الماضي في إثيوبيا، التي راح ضحيتها 157 راكبا، وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها التي تصيب هذا الطراز من طائرات بوينغ في غضون خمسة أشهر.

المصدر: "بلومبرغ"