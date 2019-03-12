توقيع 22 اتفاقا في مجال الصناعة والتجارة بين طهران وبغداد

وقع وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني رضا رحماني مع وزير الصناعة العراقي صالح الجبوري والتجارة محمد هاشم العاني أمس الاثنين 22 اتفاقا في مجال الصناعة والتجارة.

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وتعتبر هذه الاتفاقات، التي تشمل مختلف المجالات التجارية والصناعية، خطوة هامة ومؤثرة في وتيرة زيادة التعاون الثنائي وتنمية التجارة بين إيران والعراق، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

وأعلن رحماني على هامش المحادثات مع الجانب العراقي، أن طهران تطمح لإيصال حجم التبادل التجاري مع العراق إلى 20 مليار دولار سنويا، مؤكدا على استعداد إيران لوضع خبراتها تحت تصرف العراق في قطاع تنمية وتحديث الصناعات.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد وصل صباح الاثنين إلى بغداد في زيارة تستغرق 3 أيام، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

المصدر: إرنا