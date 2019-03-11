الإمارات تتوقع تنفيذ روسيا التزاماتها بخفض إنتاج النفط قريبا

أعلن وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الاثنين، عن توقعات بلاده بأن تحقق روسيا التزاماتها بشأن خفض إنتاجها من النفط، المقرر من قبل الدول المصدرة للبترول (أوبك+).

وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اعتبر المزروعي، على هامش مؤتمر حول الطاقة منعقد في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، أن تنفيذ اتفاقية أوبك من قبل بعض الدول، كما هو حال روسيا، سيكون تدريجيا، مضيفا أن الإمارات تتوقع تحقيق روسيا حصتها بالكامل في المستقبل القريب.

وأواخر العام الماضي، اتفق وزراء دول أوبك وعدد من الدول غير الأعضاء في هذه المنظمة (أوبك+)، خلال اجتماع عقد في فيينا، تحديث شروط الاتفاقية الخاصة بخفض إنتاج النفط المعمول بها منذ مطلع العام 2017.

واتفق الوزراء على أن تخفض دولهم إنتاجها الإجمالي بقدر 1.2 مليون برميل يوميا من مستوى أكتوبر 2018، توزع 812 ألف برميل بين 11 دولة عضو في أوبك، ومنها الإمارات العربية المتحدة. ووافقت روسيا على خفض الإنتاج بـ 228 ألف برميل يوميا.

المصدر: سبوتنيك