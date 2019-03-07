مصادر: السعودية تدرس زيادة ضريبة الزكاة على مصارف المملكة

نقلت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية عن مصادر مطلعة أن السعودية تدرس زيادة ضريبة الزكاة على البنوك المحلية في إطار برامج الإصلاح التي تنفذها بهدف تحفيز نمو الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب سرية المسألة، أن السلطات السعودية تجري محادثات مع المصارف المحلية بهدف رفع ضريبة الزكاة من 10 إلى 20 بالمئة من الأرباح، وهي النسبة التي تدفعها البنوك الأجنبية.

وأوضحت المصادر أن المحادثات لا تزال جارية بين السلطات والمصارف المحلية والنسبة قد تكون أقل بعد التوصل لاتفاق.

وبدأت البنوك المحلية بدفع ضريبة الزكاة بنسبة 10 بالمئة العام الماضي ضمن اتفاق مع السلطات السعودية بعد أن كانت النسبة 2.5 بالمئة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الإمكانية تثير قلق المصارف السعودية ما انعكس على مواقعها في البورصة، حيث انخفضت أسهمها في سوق التداول المالية بنسبة 1.1 بالمئة.

المصدر: بلومبيرغ