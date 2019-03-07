السعودية: اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في البحر الأحمر

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي، رئيس الهيئة الملكية، خالد الفالح، اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في البحر الأحمر، مشيرا إلى نية شركة "أرامكو" تكثيف أعمالها في المنطقة.

وقال الفالح، في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس خلال تفقده مشروعات مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية في مدينة رأس الخير الصناعية، حسبما نقلته وكالة "واس" الرسمية، إن كميات النفط في البحر الأحمر قليلة ومكلفة في عمليات الإنتاج التي تتراوح بين 30- 40 دولارا نظرا لوجوده في مناطق عميقة في قاع البحر ما بين عمق 1200- 1500 متر.

لكنه أكد مع ذلك، وفق الوكالة، "اكتشاف كميات كبيرة من الغاز للاستثمار في البحر الأحمر"، مشيرا إلى أن شركة "أرامكو" السعودية "بصدد تكثيف عمليات الاستكشاف خلال العامين القادمين، وذلك بعد التأكد من دراسة الجدوى الاستثمارية من هذا المشروع".

وحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغت احتياطيات الغاز الطبيعي لدى السعودية 303 تريليونات قدم مكعب في العام 2017، لتحتل الترتيب الرابع عالميا بعد روسيا وإيران وقطر.

وفي 2017، ارتفع انتاج "أرامكو" من الغاز الطبيعي الخام إلى 12.4 مليار قدم مكعب يوميا، مقابل 12.03 مليار قدم مكعب يوميا عام 2016، وفق بيانات رسمية.

من جهة أخر، أشار الفالح إلى أن "أرامكو" تستهدف الاستثمار في جنوب إفريقيا لتكون منصة للدخول في القارة الإفريقية التي تحمل فرصا استثمارية واعدة.

وأضاف أن هناك خططا لشراء مصنع للبتروكيماويات في جنوب أفريقيا، مبينا أن الجهات المرخصة عرضت المواقع على "أرامكو"، كما لفت إلى أن الشركة تقوم حاليا بدراسة الجدوى للمشروع للتعرف على الجدوى الاقتصادية، والجزم بالجدوى الاقتصادية مرهونة باستكمال الدراسات المتعلقة بالمشروع.

وأكد الفالح أن استحواذات "أرامكو" في العالم مستمرة ولديها فرص واعدة في روسيا والهند وباكستان وإندونيسيا بالإضافة إلى مشاريع في مجال تسييل الغاز في الولايات المتحدة ، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على البيع المباشر للغاز وذلك للتعامل مباشرة مع العملاء عبر الشراء من المنتجين والبيع للعملاء بهوامش ربحية، بغرض التعرف على السوق قبل الاستثمار المباشر في إنتاج الغاز المسال.

المصدر: واس + وكالات