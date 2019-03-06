السعودية تعلن عن موعد طرح "أرامكو" للاكتتاب

كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، خالد الفالح، عن موعد لطرح شركة "أرامكو" للاكتتاب وكذلك باقي الشركات التابعة لها وجميع المصافي.

وقال الفالح في تصريحات صحفية: "يجري العمل على طرح أرامكو والشركات التابعة وجميع المصافي للاكتتاب خلال عامين".

وأضاف الفالح: "السعودية تمتلك أفضل بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.. المعاملة المتساوية لجميع المستثمرين وراء جعل البيئة الاستثمارية السعودية الأفضل".

وأكد الفالح، خلال زيارته مقر شركة "ساتورب" ومجمع مصانع شركة "صدارة"، أن "السعودية تصدر نحو مليون برميل من المشتقات النفطية يوميا، إضافة إلى تصدير ما بين 7 إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، وكذلك تصدير الغاز المسال.

ولفت الوزير السعودي، الانتباه إلى أن المملكة تبني مصنعا للنحاس والعوازل ما يؤهلها للدخول في صناعة السيارات الكهربائية، مؤكدا أن 60 بالمئة من أجزاء السيارة ستصنع في السعودية.

المصدر: وكالات