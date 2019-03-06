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تقرير: مصر تحقق نموا سياحيا هائلا في 5 سنوات

مال وأعمال

تقرير: مصر تحقق نموا سياحيا هائلا في 5 سنوات
Reuters Amr Abdallah Dalsh
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أشارت صحيفة FVW الألمانية إلى أن مصر حققت معدل نمو هائل في مجال السياحة، وعادت بقوة لمكانها الطبيعي وجهة جذابة للسياح من كل أنحاء العالم.

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وتابعت الصحيفة أن مصر سجلت أعلى معدل نمو سياحي منذ 2013، محققة زيادة قدرها 94.8%، الأمر الذي ينعكس على اقتصادها إيجابا.

وأضافت أن قبرص، تحتل المرتبة الثانية في المقارنة طويلة الأمد بالزيادة التي حققتها خلال نفس الفترة بواقع 91.2%، حيث أن مصر وقبرص تتشابهان في معاناتهما مسبقا من انخفاضات خطيرة في معدل النمو السياحي ولاسيما مصر، حيث بلغ الانخفاض نسبة كبيرة للغاية إثر الاضطرابات السياسية التي شهدتها بعد ثورة يناير 2011.

وجاء المغرب بنسبة 89% في المركز الثالث مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، حسب التصنيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا فقدت قوتها السياحية، وفازت تركيا بمركز ثاني أكبر بلد سياحي في المنطقة.

وحسب الصحيفة، انجذب السياح الألمان بشكل كبير إلى مصر وتركيا، بينما شهدت إسبانيا بداية ضعيفة للعام السياحي 2018-2019.

وأرجعت الصحيفة ذلك إلى محاولات تحفيز أصحاب الفنادق في مصر السياح بالحسومات، والعروض المغرية.

المصدر: FVW

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