لافروف: اتفقنا مع الرياض على مواصلة التنسيق في السوق النفطية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو والرياض اتفقتا على مواصلة تنسيق الخطوات في السوق النفطية في إطار "أوبك+".

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في الرياض، اليوم الاثنين: "اتفقنا على مواصلة تنسيق الخطوات في سوق النفط العالمية في إطار "أوبك+" الذي تشكل ويعمل بنجاح بفضل روسيا والسعودية".

وأضاف لافروف: "بحثنا الخطوات التي تتخذها هيئاتنا المعنية للاتفاق على مشاريع كبرى جديدة في مختلف المجالات، بما فيها الطاقة واستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية والصناعة والزراعة والبنية التحتية للنقل".

وأكد الوزير الروسي أن الجانبين يقيمان إيجابيا وتائر التعاون التجاري والاستثماري، وأعربا عن عزمهما بذل جهود من أجل زيادتها في المستقبل.

وقال لافروف بهذا الصدد، إن "التجارة تتنامى، لكننا نريد زيادة هذه الوتائر وبحثنا عددا من الخطوات المعينة في هذا الاتجاه، بما في ذلك سياق التحضير لجلسة جديدة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري الاقتصادي والعلمي التقني، من المزمع أن تعقد قريبا في العاصمة الروسية".

المصدر: RT، تاس