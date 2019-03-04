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قطر تستحوذ على حصة في مشاريع طاقة بالأردن

مال وأعمال

قطر تستحوذ على حصة في مشاريع طاقة بالأردن
Reuters
قطر تستحوذ على حصة في مشاريع طاقة بالأردن
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وقعت شركة "نبراس" للطاقة القطرية اتفاقا للاستحواذ على حصة شركة "آي إي إس" الأمريكية في ثلاثة مشروعات لتوليد الكهرباء في الأردن.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن "نبراس" تملك حاليا 24% من هذه المشروعات، بينما تحوز شركة "ميتسوي آند كو" اليابانية على حصة نسبتها 40%.

وتساهم المشروعات الثلاثة معا بتوليد 650 ميغاواط، أو 14% من طاقة إنتاج الكهرباء في الأردن.

يشار إلى أن "نبراس" هي شركة استثمار في قطاع الطاقة يقع مقرها في الدوحة، ومملوكة لكل من شركة الكهرباء والماء القطرية وشركة قطر القابضة. 

المصدر: "رويترز"

 

 

 

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