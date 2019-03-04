قطر تستحوذ على حصة في مشاريع طاقة بالأردن
وقعت شركة "نبراس" للطاقة القطرية اتفاقا للاستحواذ على حصة شركة "آي إي إس" الأمريكية في ثلاثة مشروعات لتوليد الكهرباء في الأردن.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن "نبراس" تملك حاليا 24% من هذه المشروعات، بينما تحوز شركة "ميتسوي آند كو" اليابانية على حصة نسبتها 40%.
شركة نبراس للطاقة توقع اتفاقية للاستحواذ على حصة شركة /أي إي أس كوربورشن/ الأمريكية في ثلاثة مشاريع قائمة لتوليد الكهرباء في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك بالشراكة مع شركة ميتسوي أند كو ليمتد اليابانية .#قنا— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 3, 2019
وتساهم المشروعات الثلاثة معا بتوليد 650 ميغاواط، أو 14% من طاقة إنتاج الكهرباء في الأردن.
يشار إلى أن "نبراس" هي شركة استثمار في قطاع الطاقة يقع مقرها في الدوحة، ومملوكة لكل من شركة الكهرباء والماء القطرية وشركة قطر القابضة.
المصدر: "رويترز"