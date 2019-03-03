 
مباشر

تقرير أمريكي: أمريكا وروسيا أقوى بلدان العالم والسعودية التاسعة

مال وأعمال

تقرير أمريكي: أمريكا وروسيا أقوى بلدان العالم والسعودية التاسعة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lj9m

نشرت مجلة "يو إس نيوز وورلد ريبوت" الأمريكية قائمة بأقوى دول العالم وأكثرها نفوذا لعام 2019، احتلت أمريكا المرتبة الأولى تليها روسيا ثانية، فيما حلت السعودية تاسعة والأولى عربيا.

واعتمد التقرير في تقييم قوة الدول على حجم اقتصادها، وتأثيرها السياسي على المستوى العالمي، إضافة إلى قدرتها العسكرية التي تعتمد على حجم ميزانية الدفاع في كل دولة.

وشمل التقرير استطلاع آراء أكثر من 20 ألف شخص ينتمون لـ80 دولة حول العالم، وجرى إعداده بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا الأمريكية.

وتقول المجلة إن التصنيف يشمل أيضا مستوى ثقة العالم في كل دولة، وبمصداقيتها في الوفاء بالتزاماتها الدولية.

واحتلت الولايات المتحدة الصدارة في القائمة تلتها روسيا ثم الصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا ثم اليابان وإسرائيل والسعودية ثم كوريا الجنوبية.

وحلت الإمارات في المرتبة 11 وإيران 13 وتركيا 16 والعراق 19 وقطر 24 ومصر 29 والأردن 33 ولبنان 36 وعمان 42 والمغرب 61 وتونس 63.

المصدر: ".usnews.com"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تركي آل الشيخ يقدم بلاغا ضد شباب بسبب سبه على فيسبوك.. ومن التهم: الإضرار بالاقتصاد المصري