المركزي الإيراني يكشف سبب دمج خمسة بنوك في واحد

أعلن محافظ البنك المركزی الإیراني عبد الناصر همتي أن الهدف من دمج خمسة بنوك وطنية في بنك واحد، هو خلق تحول جذري في النظام المصرفي للبلاد.

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وقال همتي في حديث متلفز مساء السبت، إن 24 ملیونا من أصحاب الودائع يدخرون 2.15 ألف تریلیون ريال في هذه البنوك، وتم التخطیط بحیث لا یحصل أي تغییر في كیفیة تسدید الأرباح للمدخرین، كما أن الموظفین سیستمرون في أعمالهم بناء على عقودهم أیضا.

وأوضح أن عدد فروع هذه البنوك المدمجة یبلغ نحو 2500 ومع إضافة فروع بنك "سبه" البالغ عددها 1200، فإن إجمالی عدد الفروع سیبلغ بعد دمجها 3700 فرع وهو أكثر من عدد فروع بنك "ملی" بألف فرع.

وأضاف همتي أن آخر الإحصاءات تشیر إلى أن صادرات البلاد من السلع غیر النفطیة بلغت 40 ملیار دولار، والواردات 38.5 ملیار دولار أي أن المیزان التجاری للبلاد رابح.

والبنوك الخمسة المدمجة هي "أنصار"، و"حكمت إیرانیان"، و"قوامین"، و"مهر اقتصاد"، ومؤسسة "كوثر" الائتمانیة.

المصدر: "فارس"