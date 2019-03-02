ترامب يطالب الصين بإلغاء الرسوم الزراعية فورا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه طلب من الصين إلغاء كافة الرسوم على المنتجات الزراعية الأمريكية فورا، وذلك تزامنا مع قرار واشنطن تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية.

وكتب ترامب عبر تويتر مساء أمس الجمعة:

لقد طلبت من الصين أن ترفع على الفور كافة الرسوم على منتجاتنا الزراعية (بما في ذلك لحم البقر، ولحم الخنزير وغير ذلك) بناء على حقيقة أننا نتقدم بشكل جيد في المناقشات التجارية. لم أقم بتفعيل الحزمة الثانية من زيادة الرسوم بمقدار 25% في 1 مارس. وهذا مهم جدا لمزارعينا العظام – ولي أنا أيضا!

وشهدت العلاقات الأمريكية الصينية العام الماضي اندلاع حرب تجارية، حيث أعلنت واشنطن في سبتمبر رسوما بمقدار 25% على الواردات الصينية بقيمة عشرات مليارات الدولارات سنويا، بينما ردت الصين بفرض رسوم بقدر 10% على الغاز المسال الأمريكي.

إقرأ المزيد

وهدد البيت الأبيض بزيادة جديدة للرسوم على البضائع الصينية بقيمة 200 مليار دولار، لكن الرئيس ترامب أعلن بعد اختتام الجولة السابعة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين في الفترة ما بين 21 و24 فبراير الماضي، أنه قرر تأجيل هذه الزيادة المقررة في 1 مارس.

وأصدر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أمس إخطارا بتأجيل زيادة مقررة في الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، مشيرا إلى أن معدل الرسوم الإضافية الذي بدأ سريانه في سبتمبر 2018 سيبقى عند 10% حتى إشعار آخر.

المصدر: وكالات