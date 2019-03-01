الولايات المتحدة تضيق الخناق مجددا على فنزويلا

فرضت الحكومة الأمريكية على نظيرتها الفنزويلية عقوبات جديدة، أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة، ضد ستة ضباط أمن فنزويليين.

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان نشرته على موقعها في الإنترنت اليوم، إن العقوبات المفروضة على الضباط، مرتبطة "بعمليات تسليم المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا في 23 فبراير".

Treasury targets six security officials loyal to Maduro as humanitarian aid destined for sick and starving Venezuelans is obstructed by border blockades. https://t.co/VcoIOAYtjZ — Treasury Department (@USTreasury) March 1, 2019

وفرضت واشنطن مطلع الأسبوع الجاري، عقوبات على 4 حكام ولايات فنزويلية، كذلك دعت حلفاءها لتجميد أصول شركة الطاقة الوطنية الفنزويلية، ويأتي ذلك ضمن جهود واشنطن الموجهة ضد رئيس البلاد نيكولاس مادورو.

المصدر: "رويترز"