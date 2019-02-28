قطر تعلن عن اكتشاف هام للغاز في شرق المتوسط (خريطة)

أعلنت شركة "قطر للبترول" اليوم الخميس، عن تحقيق اكتشاف هام للغاز الطبيعي في شرق المتوسط في مياه قبرص الإقليمية، وهو الثاني من نوعه هذا الشهر بعد الاكتشاف في جنوب إفريقيا.

وقالت الشركة في بيان لها، إنها هي وشريكتها "إكسون موبيل" حققتا اكتشافا للغاز الطبيعي في البئر الاستكشافية قلوكوس-1 (Glaucus-1) في المنطقة البحرية رقم 10 الواقعة في المياه الإقليمية القبرصية على بعد 180 كم إلى الجنوب الغربي من ميناء مدينة ليماسول.

ولم تقدر الشركة حجم احتياطيات الغاز الطبيعي الموجودة، لكنها اكتفت بوصف الاكتشاف "بالهام".

Qatar Petroleum announces a significant gas discovery in Cyprus – the second this month after South Africa.https://t.co/488qgZQQ4Bpic.twitter.com/I71Fo77lDF — Qatar Petroleum (@qatarpetroleum) February 28, 2019

وفيما يلي خريطة تظهر مكان ميناء مدينة ليماسول:

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ويعد هذا ثاني اكتشاف كبير للغاز للشركة في غضون أسابيع، حيث أعلنت "قطر للبترول" وشريكاتها، بقيادة شركة توتال الفرنسية، عن اكتشاف هام للغاز والمكثفات في جنوب إفريقيا.

وتعتبر قطر أحد أهم اللاعبين في سوق الغاز الطبيعي المسال، ويبلغ إنتاجها السنوي 77 مليون طن. وتخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 43% بحلول 2023-2024.

المصدر: وكالات