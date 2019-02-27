الفالح: نؤيد تخفيضات الإنتاج رغم ضغوطات ترامب

رجح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن تواصل منظمة "أوبك" في النصف الثاني من العام الحالي تخفيضات الإنتاج، متحدية بذلك ضغوطات تتعرض لها من إدارة ترامب للعمل على خفض أسعار الخام.

وقال الفالح في معرض رده على مطالبة الرئيس ترامب لـ"أوبك" بتخفيف جهودها لتعزيز أسعار النفط: "نأخذ الأمور ببساطة، مع نهج طويل ومدروس"، والذي من شأنه أن يجنب الاقتصاد العالمي حدوث تباطؤ في نموه.

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ومع استمرار نمو مخزونات وإنتاج النفط في الولايات المتحدة، قال الفالح: "إنني أميل إلى احتمال تمديد (تخفيضات الإنتاج) في النصف الثاني"، ما دفع أسعار النفط في الأسواق للصعود اليوم بنسبة 0.7% إلى 65.82 دولار للبرميل.

وأضاف الوزير السعودي، أنه إذا لم تحدث اضطرابات أكبر من المتوقع في إيران وفنزويلا وليبيا، فإن "أسهل السبل للمضي قدما.. هو إعادة طرح التخفيضات".

وعن إنتاج النفط في السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، توقع الفالح أن يبقى إنتاج المملكة النفطي في مارس القادم عند مستوى 9.8 مليون برميل، على أن تظل الصادرات عند مستوى 7 ملايين برميل يوميا.

وفيما يتعلق بمشروع قانون يدرسه الكونغرس الأمريكي يسمح لواشنطن بمقاضاة دول "أوبك"، التي تعتبر السعودية أكبر منتجيها، قال الفالح، إن "مثل هذه المقترحات تم تقديمها أكثر من 20 مرة".

وأضاف، أنه "لم يتم اعتماد القانون لأسباب وجيهة، لأن إجراءات أوبك لبث الاستقرار في سوق النفط تساعد المنتجين والمستهلكين الأمريكيين".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاجم في وقت سابق من الأسبوع الجاري، منظمة "أوبك" وطالبها بالعمل على خفض الأسعار، وقال في تغريدة: إن "أسعار النفط ترتفع أكثر مما ينبغي. أعضاء أوبك، رجاء استرخوا وخذوا الأمور ببساطة. العالم لا يستطيع تحمل طفرة سعرية، الوضع هش".

المصدر: "وول ستريت جورنال"