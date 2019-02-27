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الشركات الهندية والصينية الأكثر شراء للنفط العراقي

مال وأعمال

الشركات الهندية والصينية الأكثر شراء للنفط العراقي
Reuters
الشركات الهندية والصينية الأكثر شراء للنفط العراقي
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أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم الأربعاء، أن الشركات النفطية الهندية والصينية كانت الأكثر شراء للنفط العراقي خلال شهر يناير الماضي.

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ونشرت الشركة معلومات على موقعها الإلكتروني ذكرت فيها أن "الشركات الهندية كانت الأكثر عددا من بين الشركات العالمية الأخرى شراء للنفط العراقي، بواقع 8 شركات من أصل 33 شركة قامت بشراء النفط خلال الشهر الماضي".

وأشارت الشركة العراقية إلى أن "الشركات الصينية جاءت بالمرتبة الثانية بواقع 6 شركات، تليها الشركات الأمريكية بواقع 4 شركات".

وأضافت "تأتي بعد ذلك الشركات البريطانية والإيطالية والماليزية والتركية والفرنسية والكورية الجنوبية والإسبانية والروسية واليونانية".

المصدر: RT

 

 

 

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