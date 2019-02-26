البرلمان الإيراني يوافق على إصدار صكوك بقيمة 3 مليارات دولار

وافق البرلمان الإيراني على إصدار صكوك إسلامية بقيمة 3 مليارات دولار لدعم القطاع النفطي في البلاد.

وأفادت وكالة "شانا" الإيرانية بأن البرلمان صادق خلال جلسته صباح اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يسمح لوزارة النفط بإصدار الصكوك لتمويل المشاريع النفطية.

وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات على القطاع النفطي الإيراني في أعقاب إعلان واشنطن في مايو الماضي انسحابها من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه في عام 2015.

وأكدت الإدارة الأمريكية أكثر من مرة أنها تسعى لتقليص الإيرادات النفطية الإيرانية إلى الصفر.

المصدر: شانا