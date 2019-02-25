سوريا: 20 مليون دولار في يومين غرامات تهريب بضائع تركية

أعلنت مديرية الجمارك العامة في سوريا أن غرامات حملة مكافحة التهريب بلغت خلال يومين أكثر من مليار ليرة (20 مليون دولار)

وأشارت إلى أن الحملة مستمرة وتستهدف "مستودعات الكبار"، وقد تم إغلاق وتغريم عدد من المستودعات الكبيرة خلال اليوم وأمس، بسبب "تخزينها وبيعها بضائع مهربة أغلبها ذات منشأ تركي"، وأن أغلب البضائع المهربة تنوعت بين الألبسة والأجهزة والمعدات الصناعية ومستحضرات التجميل. وبلغت قيمة غراماتها مليار ومئتي مليون ليرة. وكانت الحكومة السورية بدأت مطلع الشهر الجاري، ما وصفتها بـ "الحملة الوطنية لمكافحة التهريب"، وذلك ضمن خطة تهدف إلى جعل سوريا خالية من المواد المهربة بنهاية العام الجاري.

المصدر: RT