عبد المهدي: العراق مستعد لبناء مدينة صناعية مشتركة مع إيران

بحث رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي الاثنين، مع نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إمكانية بناء منطقة مشتركة بين البلدين على غرار المنطقة الصناعية العراقية الأردنية.

ونقل بيان لمكتب عبد المهدي قوله خلال استقباله عراقجي أن " العراق مستعد لبناء منطقة مشتركة على غرار المنطقة الصناعية العراقية الأردنية".

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وأضاف عبد المهدي أن "العراق يرحب بتطور العلاقات العراقية الإيرانية، الذي يصب بمصلحة البلدين وعموم المنطقة".

وأعرب عن أمله "في أن تؤدي اللقاءات والزيارات المتبادلة إلى تحقيق نقلة في العلاقات الثنائية، وحل القضايا العالقة، وفي مقدمتها حفظ حقوق العراق في مياهه الإقليمية، والعمل الجاد لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الجارين في المجالات كافة".

وبحث اللقاء تطوير العلاقات بين البلدين وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وقضايا المياه والحدود وتأشيرات الدخول، والرغبة المشتركة في التوصل لمذكرة تفاهم واضحة تحقق المصالح المشتركة للبلدين بشكل عادل.

المصدر: RT