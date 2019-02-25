بعد شطب الديون.. دبي تقر خطة سكنية بنحو 9 مليارات دولار

أعلن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم الاثنين، اعتماد خطط جديدة لإسكان المواطنين بقيمة 32 مليار درهم (نحو 8.71 مليار دولار) لإنشاء 34 ألف وحدة سكنية خلال الست سنوات القادمة.

وجاء القرار عقب جولة ميدانية جرت اليوم اطلع خلالها محمد بن راشد على مشاريع سكنية قيد التنفيذ، كذلك أوعز برفع سقف راتب مستحقي المنح الإسكانية من 10 إلى 15 ألف درهم، ورفع قروض مساكن المواطنين في المجمعات السكنية إلى 1.2 مليون درهم.

We launched a Dh32 billion plan to establish 34,000 housing units for UAE citizens within the next six years. We also raised the income limit of beneficiaries eligible for housing grants from Dh10,000 to Dh15,000, and housing loans from Dh800,000 to Dh1.2 million. pic.twitter.com/1H2OyAxvQ1 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 25, 2019

وكانت الإمارات أعلنت عن شطب ديون مستحقة على مواطنيها تزيد عن 100 مليون دولار، في خطوة تم اتخاذها لضمان حياة كريمة لجميع الإماراتيين مع أعلى مستوى ممكن من الاستقرار الاجتماعي.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: وكالات