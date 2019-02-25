بورصة موسكو تسجل أعلى مستوى في نحو أسبوعين

ارتفع مؤشر بورصة موسكو MICEX للأسهم المقومة بالروبل خلال تعاملات الاثنين، فوق مستوى الـ2500 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ 13 فبراير الجاري.

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وأظهرت بيانات بورصة موسكو أن مؤشر MICEX بلغ بحلول الساعة 10:28 بتوقيت موسكو 2500.31 نقطة، بارتفاع نسبته 0.47% عن الجلسة السابقة، فيما صعد مؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.7% إلى 1206.69 نقطة.

وقال ميخائيل بودوبسكي المحلل في المصرف الروسي Promsvyazbank، إن "مؤشر MICEX تأرجح خلال الأيام العشرة الماضية في نطاق 2450 – 2500 نقطة، ونهاية الأسبوع الماضي اتخذ منحى صعوديا في ظل التفاؤل الذي تشهده البورصات العالمية".

وفي سوق العملات، عزز الروبل الروسي مواقعه، حيث صعد سعر صرفه أمام العملة الأوروبية إلى 74.02 روبل لليورو، ومقابل العملة الأمريكية إلى 65.23 روبل للدولار.

وجاء الارتفاع تزامنا مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث تأثرت أسعار الخام بزيادة في الصادرات الأمريكية، وبلغ سعر برميل مزيج "برنت" العالمي 67 دولارا، مسجلا أعلى مستوى في نحو أسبوع.

المصدر: وكالات