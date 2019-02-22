"أرامكو" السعودية توقع اتفاقية لإنشاء أكبر مشروع مشترك أجنبي في الصين

وقعت أرامكو السعودية الجمعة، اتفاقية مع مجموعة "نورينكو" وشركة "بانجين سينسين" الصينيتين لتطوير مشروع هواجين المتكامل للتكرير والبتروكيميائيات في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ.

وتتضمن هذه الاتفاقية تأسيس شركة جديدة باسم "أرامكو هواجين للبتروكيميائيات"، ويشمل المشروع مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يوميا، ووحدة تكسير إثيلين بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن سنويا، ووحدة بارازايلين بطاقة إنتاجية تبلغ 1.3 مليون طن سنويا.

وستزود "أرامكو" هذا المشروع، الذي يتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2024، بما يصل إلى 70% من احتياجاته من اللقيم الخام، وهي مادة خام تستعمل في المصانع والمعامل، إما للصناعة أو للوقود.

وتمتلك "أرامكو" 35% من اسهم المشروع الجديد، و"نورينكو" 36%، و"بانجين" 29%. وقالت الشركة السعودية إن القيمة الكلية للمشروع تبلغ أكثر من 37.5 مليار ريال (نحو 10 مليارات دولار)، وتجعله أكبر المشاريع الأجنبية المشتركة في الصين.

وتعليقا على توقيع هذه الاتفاقية، قال رئيس "أرامكو"، أمين حسن الناصر: "تأتي هذه الاتفاقية في توقيت مناسب، فالصين تمثل قوة اقتصادية رائدة، وتعتبر مركز استهلاك ضخم ومتنام للطاقة، وهي أحد أكبر وأهم الأسواق العالمية للسعودية، ليس فقط في مجال إمداد النفط، بل أيضا كموقع مميز للاستثمار في مصافي التكرير والكيميائيات، وأن هذه الاتفاقية تعتبر أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية".

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المصدر: "الاقتصادية"