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"نوفاتك" الروسية تعزز مكانتها بمضاعفة الاستثمارات

مال وأعمال

Sputnik
"نوفاتك" الروسية تعزز مكانتها بمضاعفة الاستثمارات
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أعلن مسؤولون في شركة "نوفاتك" الروسية أن الشركة العاملة في مجال الغاز تخطط لمضاعفة استثماراتها في 2019 إلى 185 مليار روبل (2.8 مليار دولار) في حقول جديدة ومرافق بالموانئ .

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ودشنت "نوفاتك"، التي تعد أكبر شركة لإنتاج الغاز الطبيعي غير مملوكة للدولة في روسيا، محطتها الأولى للغاز الطبيعي المسال (يامال) في ديسمبر 2017، وهو ما أعطاها حصة 5% في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال.

وتخطط الشركة الآن لبناء محطتها الثانية للغاز الطبيعي المسال في منطقة القطب الشمالي، في إطار مشروع "آركتك للغاز الطبيعي المسال 2"، ومن المتوقع أن يبدأ عمل المحطة في 2022 أو 2023.

وأبلغ الرئيس التنفيذي للشركة، ليونيد ميخيلسون، مؤتمرا بالهاتف أن قرار الاستثمار النهائي للمشروع من المتوقع أن يصدر في النصف الثاني من 2019، وتملك شركة "توتال" الفرنسية حصة نسبتها 10% في هذا المشروع.

وفي الوقت الراهن تجري "نوفاتك" محادثات مع شركاء آخرين محتملين في المشروع، من بينهم شركات من الصين واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية.

المصدر: وكالات

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