روسيا والسعودية تقيّمان عاليا تعاونهما في أسواق الطاقة الدولية

أعلن دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، أن قيادتي روسيا والمملكة العربية السعودية تقدران بشكل كبير فعالية التعاون بين البلدين في أسواق الطاقة الدولية.

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وقال بيسكوف للصحفيين "التفاعل بين روسيا والمملكة العربية السعودية في أسواق الطاقة الدولية سيستمر. وقد حظيت فعالية هذا التفاعل بتقدير كبير من جانب الملك والرئيس الروسي".

وجاءت تصريحات بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كانت المحادثة الهاتفية الأخيرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز هي صفقة أوبك +، وما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاقات جديدة في هذا السياق؟.

وكان بيسكوف قد أعلن سابقا أن موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية، في وقت لاحق من هذا العام، سيتم الاتفاق على تاريخها من خلال القنوات الدبلوماسية.

المصدر: نوفوستي