روسيا تسوق منتجاتها في الإمارات بأسلوب جديد (صور)

افتتحت روسيا خلال الأسبوع الجاري في دبي بيتا تجاريا تعرض من خلاله منتجاتها الغذائية، في خطوة تهدف لتسويق المنتجات الروسية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

وتم إنشاء البيت التجاري بمبادرة من "المركز الروسي للتصدير"، وشارك في مراسم افتتاحه، التي تمت في 18 فبراير الجاري، نائب وزير الزراعة الروسي سيرغي ليفين والنائب الأول لرئيس "المركز الروسي للتصدير" إيغور جوك، إضافة لممثلين عن حكومة الإمارات.

وقال نائب وزير الزراعة الروسي خلال المراسم، إن دبي تتمتع بأهمية خاصة للمصدرين الروس، حيث تعد الإمارة مركزا إقليميا لتجارة المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن لدى البيت التجاري مهاما طموحة تتركز على الترويج للمنتجات الزراعية الروسية في أسواق الخليج وأفريقيا.

بدوره قال النائب الأول لرئيس "المركز الروسي للتصدير" إن البيت الروسي في دبي يمثل إمكانية حقيقة لتسويق منتجات الشركات الروسية في المنطقة، مشيدا بدور الجانب الإماراتي الذي ساعد في إطلاق البيت.

وستكون شركة "Inkona" مسؤولة عن البيت التجاري، ووفقا لمديرها، أليكسي بوسيف، فإن الشركة ستنظم بشكل دوري عروضا للمنتجات الروسية، كما ستعقد اجتماعات مع الشركات الإماراتية، وسيتولى البيت وظيفة التواصل بين المنتجين الروس والشركات في منطقة الخليج.

يشار إلى أن روسيا والإمارات تتمتعان بعلاقات قوية، ورغم ذلك فإن التبادل التجاري لا يتماشى مع إمكانات البلدين، والذي بلغ في 2017 نحو 1.569 مليار دولار، ولتحفيز التجارة الثنائية تم إطلاق عدد من المبادرات، منها البيت الروسي في دبي.

RT

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RT

المصدر: RT