أرامكو السعودية تغلق مصفاة ينبع لمدة شهر للصيانة

قالت مصادر تجارية الأربعاء إن شركة أرامكو السعودية تخطط لإغلاق مصفاة ينبع النفطية في المملكة لمدة شهر اعتبارا من أوائل مارس لصيانة مقررة، بحسبما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وقالت الوكالة إن أرامكو لم ترد على الفور على طلب للتعقيب.

وشركة "ينبع أرامكو سينوبك للتكرير" (ياسرف) هي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وسينوبك الصينية، وتبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة 240 ألف برميل يوميا من الخام.

المصدر: رويترز